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Dışişleri'nden Musul haberlerine yalanlama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Musul'da IŞİD tarafından kaçırılan Başkonsolosluk personelleriyle ilgili basında çıkan haberleri yalanladı

03 Temmuz 2014 13:42

Irak'ta ilerleyen ve Musul'da kontrolü ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları, 11 Haziran'da kentteki Türkiye Konsolosluğu'na baskın düzenlemişti. Militanlar, konsolosluk çalışanlarını rehin almıştı. Dün (2 Temmuz 2014) bazı yayın organlarında, alıkonulan personelin serbest bırakılmalarının Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında kullanılacağı yönünde haberler yer aldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Musul'da Irak Şam İslam Devleti örgütü militanlarınca kaçırılan Türkiye Başkonsolosluğu personelleriyle ilgili basında çıkan haberlere yönelik yazılı bir açıklama yaptı ve bu haberleri yalanladı.

Bugün öğleden sonra Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Musul'da alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarının Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında kullanılacağı yönünde bugün (2 Temmuz) bazı basın yayın organlarında yayınlandığı görülen haberler hiçbir mesnede dayanmayan çirkin ithamlardır."

Açıklamada, Bakanlığın "Irak'ta alıkonulan vatandaşların sağ salim dönmesini temin etmek için yirmi dört saat, titizlikle çalıştığı ve büyük gayret gösterdiği" belirtildi.

Hükümetin bu konudaki tavrının net olduğu vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

"Hiçbir husus vatandaşlarımızın can güvenliğinden daha önemli değildir. Devletimizce bundan önceki olaylarda harcanan yoğun ve etkin çabalar kamuoyumuzca da yakından bilinmektedir."

Bakanlık, söz konusu haberlerin milli menfaatleri ilgilendirdiği ve alıkonulan kişilerin ailelerine yönelik özel bir hassasiyet arz ettiğini belirtti.

Açıklama "Böyle bir durumun asılsız iddialara konu edilmesi esefle karşılanmaktadır" cümlesiyle sona erdi.

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