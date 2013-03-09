Dışişleri'nden Mescid-i Aksa tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin dün Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya girip ibadet etmek isteyen Filistinlilere şiddet uygulamasını kınadı.



Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cuma namazı sonrasında Mescid-i Aksa avlusuna girdiğinin, uluslararası hukuka ve evrensel normlara aykırı bir şekilde kutsal mekanda ibadet edilmesini engellediğinin ve ibadet etmek isteyen Filistinlilere şiddet uygulayarak bazılarının yaralanmasına yol açtığının öğrenildiği belirtildi.

Mescid-i Aksa'nın tüm Müslümanlara açık olduğu ve İsrail'in kutsal mekanlara giriş konusunda herhangi bir sınırlama getirme hakkının bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''İslam dünyasının en kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa ile ilgili olarak yakın geçmişte yaşanan üzücü olaylar hala hatıralarda olup, İsrail'in geçmişte olduğu gibi gerginliklere yol açacak bu tür tutum ve davranışlardan kaçınması gereklidir. Uluslararası toplumun, bu tür hak ihlallerinin bir daha yaşanmaması için Doğu Kudüs'ü işgal altında tutan İsrail'e gereken tepkiyi bir an evvel vermesini bekliyoruz.

Bu vesileyle, İslam aleminin en kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa ile ilgili hassasiyetlerin dikkate alınması gereğini ve Müslümanlar açısından kutsiyeti çerçevesinde Kudüs'ün tarihi ve dini kimliğinin korunması için Türkiye'nin her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini bir kez daha vurguluyoruz.''