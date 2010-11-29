T24 LogoT24 Logo
Gündem

DIŞİŞLERİNDEN MAARİV GAZETESİNİN İDDİASINA YALANLAMA ANKARA (A.A)

29 Kasım 2010 01:20

-DIŞİŞLERİNDEN MAARİV GAZETESİNİN İDDİASINA YALANLAMA ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, İsrail Maariv gazetesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na atfen yer alan iddiaları yalanladı. Sözcü Ünal, Davutoğlu'nun söz konusu gazete haberinde iddia edildiği yönde açıklamalarda bulunmadığını kaydetti. İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, katıldığı toplantılarda, ''İsrail, zaman içinde bağımsız bir ülke olarak kalamayacaktır. Akdeniz ile Ürdün nehri arasında, Yahudiler ile Filistinlilerin birarada yaşayacağı iki milletli bir ülke kurulacaktır'' görüşünü dile getirdiğini iddia etmişti. İsrail'in İbranice yayımlanan gazetesi Maariv, Davutoğlu'nun bu görüşleri, birçok basın mensubu, akademi üyeleri ve İsrailli araştırmacılarla yaptığı toplantılarda dile getirdiğini yazmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24