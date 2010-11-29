-DIŞİŞLERİNDEN MAARİV GAZETESİNİN İDDİASINA YALANLAMA ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, İsrail Maariv gazetesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na atfen yer alan iddiaları yalanladı. Sözcü Ünal, Davutoğlu'nun söz konusu gazete haberinde iddia edildiği yönde açıklamalarda bulunmadığını kaydetti. İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, katıldığı toplantılarda, ''İsrail, zaman içinde bağımsız bir ülke olarak kalamayacaktır. Akdeniz ile Ürdün nehri arasında, Yahudiler ile Filistinlilerin birarada yaşayacağı iki milletli bir ülke kurulacaktır'' görüşünü dile getirdiğini iddia etmişti. İsrail'in İbranice yayımlanan gazetesi Maariv, Davutoğlu'nun bu görüşleri, birçok basın mensubu, akademi üyeleri ve İsrailli araştırmacılarla yaptığı toplantılarda dile getirdiğini yazmıştı.