-DIŞİŞLERİNDEN LADİN AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin, "günümüzde terörizmle mücadele alanında son derece önemli bir adım olarak görüldüğünü" bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "El Kaide terör örgütünün lideri Usame bin Ladin'in, Pakistan'da düzenlenen bir operasyonda ölü olarak ele geçirildiğinin ABD Başkanı tarafından açıklandığı" hatırlatılarak, "Bu gelişmeyi, günümüzde terörizmle mücadele alanında son derece önemli bir adım olarak görmekteyiz" denildi. Açıklamada, "El Kaide ve örgütün lideri Bin Ladin, 11 Eylül saldırıları da dahil olmak üzere binlerce masum insanın canına mal olan ve dünyanın farklı bölgelerini kana bulayan terör eylemlerinin sorumlusudur. 2003 Kasım ayında İstanbul'da gerçekleşen terörist bombalamaların arkasında da bu terör örgütü ve Bin Ladin bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı. Dışişleri Bakanlığı, "El Kaide ve Bin Ladin'in, İslam dinini istismar etmek suretiyle, planladığı veya teşvik ettiği terörist eylemlerine meşruiyet kazandırmak gibi kabul edilemez bir çaba içinde olduğunu" belirtti. Açıklamada şöyle kaydedildi: "El Kaide ve Usame bin Ladin, İslam dini ile terörizmin haksız ve temelsiz bir şekilde ilişkilendirilmelerinin müsebbibi olmuşlar ve bu yolla İslam dinine zarar vermek isteyen çevrelere zemin sağlamışlardır. Türkiye, İslam dininin terörizmle herhangi bir şekilde irtibatlandırılmasına, bu çabada olanlara ve bunun istismarına kuvvetle karşıdır. Uluslararası toplumun da bu ayırımı gereğince yapması son derece önemlidir." "Bin Ladin'in sonunun, masum insanların hayatına kıyan teröristlerin işledikleri insanlık suçlarının cezasız kalmayacağını, adaletin mutlaka tecelli edeceğini ortaya koyması bakımından ibret verici olduğu" ifade edilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bu gelişme, sadece El Kaide bakımından değil, tüm terörist örgütlere yönelik bir derstir" denildi. Açıklamada, "Küresel düzeyde terörle mücadelede asli hedef, terörizmin her türünün kalıcı biçimde sona erdirilmesidir. Bu doğrultuda, uluslararası çabaların kararlılıkla, işbirliği ve dayanışmayla sürdürülmesi önemlidir. Türkiye, bu çabalara elinden gelen desteği vermeyi her zaman sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.