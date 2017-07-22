Dışişleri'nden Kudüs'teki Mescid-i Aksa gerilimine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te Harem-i Şerif'te bir kez daha cuma namazının kılınamaması ve yaşanan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada; "Bugün Kudüs'te Harem-i Şerif'te bir kez daha Cuma namazının kılınamamasından; ayrıca yaşanan olaylarda iki ölü ve onlarca yaralı olmasından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesi insani ve hukuki bir yükümlülüktür. Müslümanların en kutsal ibadethanelerinden biri olan Harem-i Şerif'in girişlerine konulan dedektörler dahil tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve biran önce statükoya geri dönülmesi yönünde uluslararası toplumun yaptığı çağrılara İsrail'in kulak vermesi beklenmektedir. Sükûnetin sağlanabilmesi bakımından bu elzemdir." denildi. (DHA)