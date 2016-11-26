Dışişleri'nden Kırım'a giden heyetle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Türkiye'den bir heyetin Kırım'ı ziyaret etmesiyle ilgili olarak, "Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğini ve Kırım dahil toprak bütünlüğünü tanıma yönündeki siyasetinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

Hüseyin Müftüoğlu, Türkiye'den bir heyetin tamamen kendi girişimiyle, Bakanlığın görüş ve iznine başvurmadan Kırım'a gerçekleştirdiği seyahate ilişkin haberlerin yayımlandığının görüldüğünü belirtti.



Söz konusu ziyaretin hiçbir resmi boyutunun bulunmadığını vurgulayan Müftüoğlu, "Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğini ve Kırım dahil toprak bütünlüğünü tanıma yönündeki siyasetinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" değerlendirmesinde bulundu. Avrasya Kalkınma Platformu Genel Başkanı Hasan Cengiz, Türk politikacıların da içinde yer aldığı bir heyetle Kırım’ı ziyaret etmişti.