-Dışişlerinden kınama ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Türkiye, İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'te yeni konut inşasına onay vermesini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'teki Gilo Yahudi yerleşiminde 1100 yeni konut inşasına onay vermesinin şiddetle kınandığı belirtildi. Uluslararası toplumun Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulunması yönünde yoğun gayret sarfettiği bir dönemden geçilmekte olunduğuna işaret edilen açıklamada, ''İsrail'in böyle bir dönemde dahi işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşim faaliyetlerine girişmesi bu ülkenin gerçek niyeti ve samimiyeti hakkında ciddi kuşkulara yol açmakta, uluslararası toplumun gayretlerine büyük zarar vermektedir. İsrail'in yerleşim faaliyetleri uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil etmektedir ve kabul edilmesi mümkün değildir'' denildi. Bakanlık açıklamasında, İsrail'in tüm uluslararası toplumun tepkilerini gözardı ederek, Filistin topraklarına yasadışı yerleşimler yoluyla el koymayı sürdürmesinin, Filistin tarafının Birleşmiş Milletler'e devlet olarak tanınma başvurusunda bulunmasının ne kadar haklı ve zamanlı olduğunu bir kez daha gösterdiği vurgulandı. Açıklamada, ''Bu çerçevede, tüm uluslararası toplumu Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayan bağımsız devletine kavuşma özlemini ve bu doğrultuda Birleşmiş Milletler'e yapılan tanınma başvurusunu en güçlü şekilde desteklemeye çağırıyoruz'' denildi.