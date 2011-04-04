-DIŞİŞLERİNDEN KINAMA ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Arjantin'de yerel bir mahkemenin, hukukun evrensel ilkelerini görmezden gelerek, uluslararası sözleşmeleri yok sayarak veya hukuk dışı yorumlayarak 1915 olaylarıyla ilgili aldığı kararı kınadıklarını ve reddettiklerini bildirdi. Sözcü Ünal bir soruya verdiği yanıtta, Ermeni kökenli bir şahıs tarafından Arjantin'de 2001 yılında açılan ve geçtiğimiz hafta sonuçlanan bir davada "Türk Devleti'nin 1915-1923 yılları arasında Ermeni halkına karşı soykırım suçu işlediğine" hükmedildiğinin esefle öğrenildiğini belirterek, "Arjantin'de yerel bir mahkemenin hukukun evrensel ilkelerini görmezden gelerek, uluslararası sözleşmeleri yok sayarak veya hukuk dışı yorumlayarak aldığı bu gayriciddi kararı kınıyor ve reddediyoruz" dedi. Kararın, Ermeni diasporasının aşırı milliyetçi unsurlarının güçlü olduğu ülkelerdeki hukuk sisteminin istismarının bir örneğini oluşturduğunu kaydeden Ünal, kararın ve dayanaklarının ciddiyetsizliğinin Arjantin hukuku adına üzüntü verici olduğunu bildirdi. Ünal, böyle bir kararın Birleşmiş Milletler'in 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne aykırılığının ortada olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: "Bazı çevreleri memnun etse de, bu tür gelişmelerin Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerinin normalleştirilmesi, Türkler ve Ermenilerin geçmişi birlikte değerlendirmek ve geçmişle ilgili olarak adil bir hafızaya ulaşmak suretiyle aralarındaki dostluğu tekrar kurmaları yönündeki çabalara hizmet etmediği de açıktır."