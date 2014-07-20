Dışişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'İsrail ve Kürecik' yanıtı

Kürecik'teki radarın İsrail'i de koruduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “sistemin NATO üyesi olmayan hiçbir ülkeye koruma sağlaması mümkün değildir. İsrail de bilindiği gibi NATO üyesi değildir. NATO sisteminden elde edilmekte olan bilgiler NATO’nun mevcut usulleri çerçevesinde müttefikler arasında paylaşılmakta ve İttifakın savunmasına yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu bilgilerin NATO Müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Kürecik'teki radarın İsrail'i de koruduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Dışişleri Sözcüsü'nün "Kürecik'teki radarın kullanımıyla ilgili bir soruya" verdiği yanıt şöyle:

"İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısının bir an önce durdurulması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması doğrultusunda yoğun bir çaba içinde bulunan ülkemizin söz konusu tutumuna yönelik bazı mesnetsiz iddialar bağlamında NATO’nun Kürecik’teki radarının da gündeme getirildiği görülmektedir.

NATO füze savunma sistemi ve bunun bir unsuru olan Kürecik’teki radar, tamamen ulusal güvenliğimizin gereği çerçevesinde kurulmuş olup, Müttefik ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede, ülkemiz de sistemin sağladığı koruma kapsamındadır.

Diğer taraftan, sistemin NATO üyesi olmayan hiçbir ülkeye koruma sağlaması mümkün değildir. İsrail de bilindiği gibi NATO üyesi değildir. NATO sisteminden elde edilmekte olan bilgiler NATO’nun mevcut usulleri çerçevesinde müttefikler arasında paylaşılmakta ve İttifakın savunmasına yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu bilgilerin NATO Müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir. Bu husus, 2012 Şubat ayında ülkemizi ziyaret eden NATO Genel Sekreteri tarafından da açık bir biçimde kamuoyuna hitaben vurgulanmıştır."