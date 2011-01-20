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DIŞİŞLERİ'NDEN KERBALA SALDIRILARINA KINAMA ANKARA (A.A)

20 Ocak 2011 21:43

-DIŞİŞLERİ'NDEN KERBALA SALDIRILARINA KINAMA ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - Türkiye, Irak'ın Kerbela kenti yakınlarında düzenlenen ve en az 50 kişinin öldüğü intihar saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın Tikrit kentinde 18 Ocakta düzenlenen intihar saldırısından sonra, Hz. Hüseyin'in şehadetinin 40. günü yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek Erbain matem törenlerine katılmak üzere Kerbela'ya gelen halka karşı bugün girişilen saldırılarda pek çok kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığının infial ve endişeyle öğrenildiği belirtildi. Bu terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, "Irak'ta karışıklık ve mezhep çatışması çıkarmaya matuf bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz" denildi.  Irak'ta son dönemde sağlanan nispi sükûnet ortamının bozulmamasını teminen Irak halkının bu saldırılar karşısında sağduyu ile hareket edeceğine inanıldığı ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin, her zaman olduğu gibi, saldırılarda yaralananlara gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunun altı çizildi.

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