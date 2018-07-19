Dışişleri'nden İsrail'e 'Yahudi Ulus Devleti Yasası' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı İsrail parlamentosunda bugün kabul edilen 'Yahudi Ulus Devleti Yasası'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu yasanın İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saydığı belirtildi. Dışişleri yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanmasının çağdışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünü olduğuna dikkat çekti.

"Yasaya uluslararası toplum tarafından gerekli tepki gösterilmelidir"

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yahudi Ulus Devleti Yasası'na yönelik yapılan açıklama söyle:

"İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır.Yasada İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs’ün başkent olarak ilan edilmesi uluslararası toplum bakımından yok hükmündedir. Aynı yasada BM kararlarıyla hukukdışılığı defaten tescillenmiş yerleşimlerin teşvik edilmesi ise asla kabul edilemez. Yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise çağdışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünüdür. İsrail Hükümeti tarafından Filistin’de sürdürülen işgale ve hukukdışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan sözkonusu yasaya uluslararası toplum tarafından da gerekli tepki gösterilmelidir."