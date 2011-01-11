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DIŞİŞLERİNDEN İSRAİL'E "OTEL" KINAMASI ANKARA (A.A)

11 Ocak 2011 15:31

-DIŞİŞLERİNDEN İSRAİL'E "OTEL" KINAMASI ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Yahudi yerleşimciler için yeni konutlar inşa etmek amacıyla Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde yer alan Shepherd Oteli'ni yıkmasını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Yahudi yerleşimciler için yeni konutlar inşa etmek amacıyla Shepherd Oteli'ni yıkması kınanırken, İsrail'in bu eylemine başta Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton olmak üzere uluslararası toplum tarafından verilen kuvvetli tepkinin paylaşıldığı vurgulandı. İsrail'in uluslararası toplumun İsrail-Filistin ihtilafının müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulabilmesini teminen yerleşim faaliyetlerini durdurması yönünde yapmakta olduğu müteaddit çağrıları dikkate almadığını gösteren bu eylemin taraflar arasında ihtiyaç duyulan güven ortamının tesisine ciddi bir darbe vurduğu kaydedilen açıklamada şöyle denildi: "İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını açık bir şekilde ihlal eden bu gibi adımlarla barış yönündeki samimiyetine ilişkin mevcut şüpheleri daha da derinleştirmektedir. İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine uyarak, Doğu Kudüs'ün statüsünü ve dokusunu değiştirmeyi amaçlayan adımlarına bir son vermesi ve bölgedeki barış girişimlerini zedeleyecek uygulamaları acilen durdurması önemle beklenmektedir. Bu çerçevede, uluslararası toplumu da İsrail'in bu gibi tahrikkar eylemleri karşısında sorumluluklarını yerine getirmek üzere göreve çağırıyoruz."

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