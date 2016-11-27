T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dışişleri'nden İran'a taziye mesajı

İran'da iki trenin çarpışması sonucu 45 kişi yaşamını yitirmişti

27 Kasım 2016 03:53

Dışişleri Bakanlığı, İran'da dün meydana gelen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili, İran halkı ve hükümeti için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki tren kazasıyla ilgili yapılan açıklama, şöyle:

"İran'daki Hafthan tren istasyonunda dün iki trenin çarpışması sonucunda 45 kişinin hayatını kaybettiği ve 100 kadar kişinin de yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınları başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve Hükümeti'ne başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz"

 

ETİKETLER

Dışişleriirantrenkaza

İlgili Haberler

İran'da trenler çarpıştı; en az 36 ölü, 80'den fazla yaralı

Çarpışmanın gerçekleştiği istasyon, başkent Tahran'a yaklaşık 400 kilometre mesafede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24