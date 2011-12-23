-Dışişleri'nden Irak'taki saldırılara kınama ANKARA (A.A) - 23.12.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşen bombalı saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bağdat'ta dün sabah saatlerinde 14 farklı noktada gerçekleştirilen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 57 kişinin hayatını kaybettiği yaklaşık 200 kişinin de yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Irak'ı bir iç çatışma ortamına çekmeye matuf bu insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyor; saldırılarda yakınlarını kaybeden Iraklı kardeşlerimize başsağlığı, yaralılar için acil şifa diliyoruz. Kardeş Irak halkının, hoşgörü, demokrasi ve birlikte yaşama kültürünü hedef alan bu hain terör eylemleri karşısında, geçmişte yaşananlardan da ders çıkartarak, sağduyuyla hareket edeceğini ve ülkelerinin yeniden bir şiddet sarmalı içine düşmesine izin vermeyeceğini umuyoruz. Bahsekonu terör saldırıları, ABD askeri güçlerinin Irak’tan çekilmesinin tamamlanmasını müteakip vuku bulan ve uluslararası camianın endişeyle takip ettiği son günlerdeki siyasi gelişmelerin bazı çevrelerce istismar edilmeye çalışıldığını da göstermektedir. Türkiye bu bağlamda, Irak'taki ilgili tüm tarafların aklıselim, sorumluluk ve uzlaşı ruhuyla hareket ederek, siyasi gerilimin azaltılması yönünde çaba sarfetmeleri gerektiğine inanmaktadır. Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafazası, barış ve istikrarının sağlanması, Irak halkının huzur ve güveni için elinden gelen çabayı gösteren ülkemiz, bundan sonra da Iraklı kardeşlerimizle dayanışma içinde olmaya devam edecektir."