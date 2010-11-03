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DIŞİŞLERİ'NDEN İHTİYATLILIK GEREĞİ "BOMBA" UYARISI ANKARA (A.A)

03 Kasım 2010 18:15

-DIŞİŞLERİ'NDEN İHTİYATLILIK GEREĞİ "BOMBA" UYARISI ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Atina'daki bombalı paketlere ilişkin olarak, bombalı paketlerin yabancı ülkelere de gönderilmiş olduğu dikkate alındığında, tüm kurum ve kuruluşlar ile özel kurye şirketlerinin uygun görecekleri ilave tedbirleri almalarının "ihtiyatlılık gereği" yararlı olacağını bildirdi. Sözcü Ünal bir soru üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Atina'da özel kurye şirketleri aracılığıyla bazı yabancı misyonlara ve devlet adamlarına gönderilen bombalı paketler konusunda yaşanan gelişmeleri dikkatle izlediklerini belirterek, bu gelişmeler üzerine, gerekli önlemleri aldığı bilinen Yunan makamlarıyla temas halinde olduklarını dile getirdi. Ünal, "Bombalı paketlerin yabancı ülkelere de gönderilmiş olduğu dikkate alındığında tüm kurum ve kuruluşlarımızın, ayrıca özel kurye şirketlerinin uygun görecekleri ilave tedbirleri almaları ihtiyatlılık gereği yararlı olabilecektir" ifadelerini kullandı.

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