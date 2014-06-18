Dışişleri'nden El Nusra iddiasına yalanlama

Resmi Gazetede yayınlanan kararla Türkiye’nin El Nusra’yı terörist örgüt olmaktan çıkarttığı iddialarına Dışişleri açıklık getirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Duygu Güvenç’in haberine göre, kaynaklar, BM’nin Mayıs ayında aldığı kararla El Nusra terör örgütünün El Kaide başlığı altında tanımlanmaktan vazgeçildiğini ve El Nusra’nın El Kaide’den bağımsız bir örgüt olarak tanımlandığını anımsattı ve şu bilgiyi verdi:

“Resmi Gazete’de yayınlanan karar, Türkiye’nin mevzuatının BM’ye uyumlulaştırılmasından ibaret. Yani eskiden El Kaide başlığı altında El Nusra’yı terörist örgüt kabul ediyorduk oysa 3 Haziran’da yayınlanan kararla El Nusra’yı başlı başına terörist örgüt kabul ettik. BM’nin kararına paralel olarak da El Kaide’nin başlığından isim çıkartıldı. Bakanlar Kurulu’nun 21 Mayıs 2014 tarihinde aldığı 6388 sayılı karar çerçevesinde El Nusra terör örgütüdür."