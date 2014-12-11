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Dışişleri'nden CIA'in işkence raporuna 'temel hak ve özgürlük' eleştirisi

Dışişleri Bakanı, ABD'de açıklanan CIA'in tutuklu ve mahkumlara işkence yaptığı iddialarını kınadı

11 Aralık 2014 14:55

Dışişleri Bakanlığı, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) işkence raporuyla ilgili, "Raporda yer verilen uygulamalar hiçbir surette mazur görülemez. İşkence ve diğer zalimane, gayri insani veya küçültücü hiçbir muamele veya ceza, hiçbir şart altında kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CIA'nın 11 Eylül sonrası dönemde terör şüphelilerine uyguladığı sorgulama tekniklerine ilişkin ABD Senatosu İstihbarat Daimi Komitesi tarafından hazırlanan kapsamlı raporun basına açıklandığı anımsatılarak içerik itibarıyla tartışma yaratacak bu raporun ABD makamlarınca hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmasının, şeffaflık adına olumlu bir adım teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, rapora ilişkin ilk değerlendirmelerin, insan haklarının ağır şekilde ihlaline işaret ettiğine değinilerek, şunlar kaydedildi:

"Temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınması çağdaş demokrasilerin en temel sorumlulukları arasındadır. Bu itibarla raporda yer verilen uygulamalar hiçbir surette mazur görülemez. İşkence ve diğer zalimane, gayri insani veya küçültücü hiçbir muamele veya ceza, hiçbir şart altında kabul edilemez. İnsan haklarının korunması, insani ve hukuki bir sorumluk olmanın yanı sıra terörle mücadelede sonuç alınması bakımından da fevkalade önemlidir."

Raporun ortaya koyduğu çerçevede yerleşik evrensel normları hiçe sayarak demokratik uygulamaların ve kanunların dışına çıkanların adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasının bu tür ihlallerin tekrarının önüne geçilmesi açısından gerekli olduğu ifade edilen açıklamada, raporun kapsamlı incelenmesinin tamamlanmasını müteakip olabilecek ilave değerlendirmelerin kamuoyuyla ayrıca paylaşılacağı belirtildi.

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