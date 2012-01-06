-Dışişlerinden bombalı saldırılara kınama ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta meydana gelen bombalı saldırıları kınayarak, Türkiye'nin, Irak'ın terörizmle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün sabah saatlerinde farklı noktalarda gerçekleştirilen ve çok sayıda Iraklının hayatını kaybetmesine, birçok kişinin de yaralanmasına sebep olan bombalı saldırılar ile Dikar vilayetinde düzenlenen bombalı intihar saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Iraklı kardeşlerimizin, bu menfur terör saldırılarına karşı itidal ve sağduyu içerisinde hareket ederek, ülkeyi bu kritik dönemde yeniden bir mezhep çatışması ortamına sürüklemeyi amaçlayan çevrelerin emellerine ulaşmalarına izin vermeyeceklerine inanıyoruz. Diğer taraftan, Iraklı liderlerin de, demokrasi ve uzlaşı ruhu içerisinde, ülkede son dönemde artan siyasi gerilimi azaltacak tedbirler almalarını umuyoruz. Bu acı vesileyle, Türkiye'nin Irak'ın terörizmle mücadelesine desteğini ve kardeş Irak halkıyla dayanışmasını sürdüreceğini teyit ediyoruz."