Dışişleri'nden Ayasofya yanıtı: Yunanistan'ı aklı selime davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya’da ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Kerim okunmasından duyulan rahatsızlığın ifade edildiği açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Başkentinde yıllardır cami yapılmasına izin vermeyen, Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlüklerine sürekli müdahale eden ve İslam karşıtlığını çağdaşlıkla karıştıran Yunanistan’ı üslubunda ve açıklamalarında aklı selime davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Bilgiç, konuya ilişkin soruya yanıtında, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, TRT Diyanet TV’nin ramazan ayı boyunca Ayasofya’da yayınlayacağı “Bereket Vakti Ayasofya” adlı sahur programına ilişkin yaptığı açıklamanın kabul edilemez nitelikte olduğunu vurguladı.

Sözcü Bilgiç, şunları kaydetti:

"Başkentinde yıllardır cami yapılmasına izin vermeyen, Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlüklerine sürekli müdahale eden ve İslam karşıtlığını çağdaşlıkla karıştıran Yunanistan’ı üslubunda ve açıklamalarında aklı selime davet ediyoruz. Bu bağlamda, çağdaş, demokratik ve laik toplumların değerleri arasında başka dinlere ve ibadetlerine saygının da bulunduğunu hatırlatmak isteriz."

Ne olmuştu?

TRT Diyanet TV, ramazan ayı boyunca Ayasofya'dan 'Bereket Vakti Ayasofya' adlı sahur programını ekranlara getirecek. Programın ilk konuğu Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez olmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle Ayasofya'da ilk sahuru idrak ettiklerini belirten Görmez, büyük heyecan duyduğunu söylemişti.

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’na yakın kaynaklarca “Türk devlet televizyon kanalı TRT’nin program yaparak her gün Ayasofya’da Kur’an okunacağı yönündeki açıklaması, başka bir dönemden gelen bir açıklamaya benziyor” değerlendirmesi yapıldı. Haberde, kaynakların “Bu tür hareketler anakronik ve anlaşılamaz hareketlerdir ve dünya kültürel mirasının sembolü olan dinî eserlere yönelik saygı eksikliğini göstermektedir” dediği belirtilmişti.

Muhalefetteki Yeni Demokrasi de bir açıklama yayınlayarak Ayasofya’nın Ortodoks Hristiyanlar için önemine vurgu yapmış, “Bu hareket kışkırtıcı, anlaşılmaz ve dünyanın dört bir yanındaki Ortodokslara karşı saygı eksikliğinin bir göstergesidir; bu da Türkiye’nin Avrupa süreciyle uyuşmamaktadır” denmişti.