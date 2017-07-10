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Dışişleri'nden Avusturya’ya tepki

"Samimi olmadıklarını ortaya koymaktadırlar"

10 Temmuz 2017 17:24

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde Viyana’yı ziyaretinin Avusturya makamları tarafından engellenmesi ile ilgili açıklama yaptı. Müftüoğlu, “Hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkan ve bu uğurda şehit düşen ve gazi olan vatandaşlarımızın anılmasına yönelik etkinliğe katılmak üzere Sayın Ekonomi Bakanımızın yapmayı planladığı ziyaretin engellenmesi, Avusturya'nın  demokratik değerlerin savunulmasına yönelik yaklaşımında samimi olmadığını ortaya koymaktadır” dedi.  

Müftüoğlu’nun açıklaması şöyle:  

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’nin Avusturya’da yaşayan vatandaşlarımızla buluşmak üzere Viyana’ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete yönelik olarak Avusturya makamlarının sergilediği tavır ibret vericidir. Hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkan ve bu uğurda şehit düşen ve gazi olan vatandaşlarımızın anılmasına yönelik etkinliğe katılmak üzere Sayın Ekonomi Bakanımızın yapmayı planladığı ziyaretin engellenmesi, Avusturya'nın  demokratik değerlerin savunulmasına yönelik yaklaşımında samimi olmadığını ortaya koymaktadır."

 

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