-Dışişlerinden Avrupa'daki PKK eylemlerine kınama ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, PKK terör örgütü mensuplarınca Avrupa'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin, ''Çeşitli Avrupa şehirlerindeki kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden bu olayları ve özellikle Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimize yönelik işgal eylemini şiddetle kınıyoruz'' dedi. Ünal, bir soruya verdiği cevapta 28 Eylül 2011 tarihinde, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde PKK mensuplarınca eylemler gerçekleştirildiğini belirterek, ''bizzat AB tarafından hazırlanan raporlarda değinildiği üzere, terör örgütü PKK'nın Avrupa için bir tehdit haline geldiğinin'' bu olaylarla bir kez daha teyit edildiğini kaydetti. Saldırılar sırasında Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği binasının da PKK eylemcileri tarafından işgal edildiğini dile getiren Ünal, şunları söyledi: ''Çeşitli Avrupa şehirlerindeki kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden bu olayları ve özellikle Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimize yönelik işgal eylemini şiddetle kınıyoruz. Terör örgütü mensuplarının farklı şekillerde eş zamanlı olarak yapmış oldukları bu saldırılardan ve bazı Avrupa ülkelerinin bu bağlamda bugüne kadar benimsedikleri müsamahalı tutumun yarattığı sonuçlardan gerekli dersleri çıkartmaları gerektiği kanaatindeyiz. Farklı isimler altında faaliyet gösteren PKK ve yandaşlarının bu faaliyetlerine son verilmesi zamanı çoktan gelmiştir. Türk temsilciliklerinin ve çıkarlarının gerektiği şekilde korunması ve bu gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunan şahısların hakkettikleri cezaya çarptırılmaları yönündeki beklentimizi ilgili Fransız makamları nezdinde dile getirmekte ve misyonlarımızın korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin süratle alınmasını beklediğimizi kuvvetle vurgulamaktayız.''