T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri'nden ateşkes açıklaması: Suriye halkı huzur bulsun

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu sosyal paylaşım sitesi Tiwetter hesabından bayram mesajı yayınladı.

26 Ekim 2012 01:01

 

Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu Bayram dolayısıyla Suriye'de tarafların ateş kes ilan etmesiyle ilgili olarak " Bayram vesilesi ile Suriye'de ilan edilen ateşkesle bir yıldan uzun süredir ağır silahlar ve uçaklarla bombalanan Suriye halkının huzur bulmasını diliyor, bu ateşkesin Suriye halkının arzusu doğrultusunda yeni bir döneme geçişin kapısını açmasını bekliyorum" dedi.
 
Davutoğlu'nun Tiwetter mesajı:
 
"Tüm vatandaşlarımın mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum. Fedakarlık, paylaşma, komşularımızın ve yakınlarımızın haliyle o dertlere derman olma bayramı Kurban Bayramı'nın tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." diyen Dışişleri Bakanı Davutoğlu mesajına şöyle devam etti:
 
"Aziz Milletimiz her zaman mazlumun yardımına koşmuş, düşmüşü kaldırmış, hastaların yarasını sarmıştır.Bu bayramda sadece yurdumuzdaki sevinç ve huzur ile değil, dünyanın dört bir yanına kurban coşkusunu taşıyan gönüllülerimizle deayrıca iftihar ediyor, hepsine selamlarımı gönderiyorum. Başta Suriye olmak üzere tüm dünyadaki kardeşlerimizin özledikleri bayramlara en kısa zamanda kavuşmalarını temenni ediyorum. Bayram vesilesi ile Suriye'de ilan edilen ateşkesle bir yıldan uzun süredir ağır silahlar ve uçaklarla bombalanan Suriye halkının huzur bulmasını diliyor, bu ateşkesin Suriye halkının arzusu doğrultusunda yeni bir döneme geçişin kapısını açmasını bekliyorum."
 

ETİKETLER

davutoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24