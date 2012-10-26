Dışişleri'nden ateşkes açıklaması: Suriye halkı huzur bulsun

Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu Bayram dolayısıyla Suriye'de tarafların ateş kes ilan etmesiyle ilgili olarak " Bayram vesilesi ile Suriye'de ilan edilen ateşkesle bir yıldan uzun süredir ağır silahlar ve uçaklarla bombalanan Suriye halkının huzur bulmasını diliyor, bu ateşkesin Suriye halkının arzusu doğrultusunda yeni bir döneme geçişin kapısını açmasını bekliyorum" dedi.

Davutoğlu'nun Tiwetter mesajı:

"Tüm vatandaşlarımın mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum. Fedakarlık, paylaşma, komşularımızın ve yakınlarımızın haliyle o dertlere derman olma bayramı Kurban Bayramı'nın tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." diyen Dışişleri Bakanı Davutoğlu mesajına şöyle devam etti:

"Aziz Milletimiz her zaman mazlumun yardımına koşmuş, düşmüşü kaldırmış, hastaların yarasını sarmıştır.Bu bayramda sadece yurdumuzdaki sevinç ve huzur ile değil, dünyanın dört bir yanına kurban coşkusunu taşıyan gönüllülerimizle deayrıca iftihar ediyor, hepsine selamlarımı gönderiyorum. Başta Suriye olmak üzere tüm dünyadaki kardeşlerimizin özledikleri bayramlara en kısa zamanda kavuşmalarını temenni ediyorum. Bayram vesilesi ile Suriye'de ilan edilen ateşkesle bir yıldan uzun süredir ağır silahlar ve uçaklarla bombalanan Suriye halkının huzur bulmasını diliyor, bu ateşkesin Suriye halkının arzusu doğrultusunda yeni bir döneme geçişin kapısını açmasını bekliyorum."