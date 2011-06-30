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DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA ANKARA (A.A)

30 Haziran 2011 01:40

-DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Intercontinental Otel'e düzenlenen saldırı esnasında otelde bulunan altı Türk vatandaşının Kabil Büyükelçiliği ve Kabil Bölge Komutanlığının gayretleriyle salimen emniyet altına alındığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının üzüntüyle öğrenildiği ifade edilerek, "Afganistan'da güvenlik sorumluluklarının Afganlara devri konusunda düzenlenecek bir uluslararası toplantıya katılmak üzere otelde bulunan Afgan ve yabancı şahısları hedef aldığı anlaşılan bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz" denildi. Saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Saldırı esnasında otelde bulunan altı vatandaşımızın tamamı Kabil Büyükelçiliğimiz ve Kabil Bölge Komutanlığımızın gayretleriyle salimen emniyet altına alınmıştır. Bu vesileyle Afganların kendi ülkelerindeki güvenlik sorumluluğunu tamamen devralmalarının bu ülkede kalıcı barış ve istikrarın başat bir unsuru olduğuna inancımızı yineleriz. Türkiye, Afganistan'a bu yönde sağlamakta olduğu kapsamlı desteği sürdürecektir."

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