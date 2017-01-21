Dışişleri'nden AB'nin 15 Temmuz raporuna tepki: Yanlış, temelsiz ve cahilce!

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ülkelerinin istihbaratçılarından oluşan bir merkezin hazırladığı 15 Temmuz raporuna sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, raporda yer alan iddialar için "Yanlış, temelsiz ve cahilce" ifadesi kullanılırken, AB yetkililerinden izahat talep edildiği, ancak raporun varlığı ve içeriğine ilişkin teyit alınamadığı belirtildi.



"Rapor doğruysa, AB ile pozitif bir gündem gayretlerinin olduğu dönemde ortaya çıkması manidardır" denen açıklamada, "15 Temmuz'un arkasında FETÖ'nun olduğu kanıtlarıyla ortaya çıktı" ifadesine yer verildi.

Raporda neler yer alıyordu?

İngiliz The Times gazetesininin haberine göre; raporda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın muhalifleri tasfiye etmek için 15 Temmuz'u planladığı iddia edilmişti.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Avrupa Birliği’nin istihbarat merkezi Intcen’in 24 Ağustos 2016 tarihli raporunda şu ifadeler yer aldı:

“Darbe kararı, yaklaşmakta olan tasfiyelerin korkusuyla alındı. Muhtemelen darbenin arkasında ‘Gülenci’ler, Kemalistler (seküler), AKP karşıtları ve fırsatçılar vardı.”

Darbe girişiminde Fethullah Gülen’in kendisinin rol oynamış olma ihtimalinin düşük olduğunun savunulduğu raporda, “Gülen’in bu girişim için gerekli adımları atabilme yetisi ve kapasitesine sahip olma olasılığı düşük. Kendisini Türkiye’deki laik devletin bekçisi olarak gören ordunun ve ‘Gülenci’lerin Erdoğan’ı devirmek üzere işbirliği yaptığına dair herhangi bir kanıt yok. Gülen hareketinin laik muhalefet ve orduyla bir ilişkisi yok” dendi.

Haberde, raporda yer alan bilgilerle, Türk hükümetinin Fethullah Gülen’in darbe girişiminin arkasında olduğu iddialsının çeliştiği belirtildi.

Times'ta yer alan rapora ilişkin haber için tıklayın