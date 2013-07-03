Dışişleri'nden ABD'ye telekulak sorusu

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jess Baily, dinleme iddialarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone İstanbul'da olduğu için Baily'den izahat istendi. Dışişleri Bakanı Müsteşar Yardımcısı Ömer Onhon, Baily'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, ABD’nin Türkiye dahil 38 temsilciliği dinlediği yönündeki iddialarla ilgili Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ABD'li mevkidaşı John Kerry'ye ilettiği bilgi talebini yineledi.

İddialar kaygı verici

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından ülkemizin de aralarında bulunduğu 38 ülkenin elçilik ve diplomatik misyonları tarafından yapılan gizli telefon görüşmelerinin dinlendiği ve internet kayıtlarının takip edildiğine yönelik olarak, Avrupa’nın önde gelen bazı basın-yayın organlarında yer alan iddialar kaygı vericidir.

Sayın Bakanımız ASEAN Toplantısı için bulunduğu Brunei’de, konuyu ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile ele almış ve Türkiye’nin iddialarla ilgili açıklama beklediğini belirtmiştir.

Sayın Bakanımızın ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile yaptığı görüşmeye ilave olarak, bugün (3 Temmuz 2013), ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone Ankara dışında bulunduğundan, Büyükelçilik Maslahatgüzarı Jess Baily, Genel Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ömer Önhon tarafından Bakanlığımıza davet edilerek konuyla ilgili izahat beklediğimiz yinelenmiştir.

Karşılıklı güven, işbirliği ve şeffaflık üzerine inşa edilmiş ve uzun yıllara dayalı müttefiklik ilişkilerimiz gözönünde tutulduğunda, bu iddiaların açıklığa kavuşturulması gereği izahtan varestedir. ABD makamlarından iddialara dair alınacak yanıtlar ışığında, konu hakkında gerekli değerlendirme yapılacaktır."