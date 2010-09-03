-DIŞİŞLERİ'NDEN ABD'YE OLUMLU MESAJ ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, ABD Irak'tan çekilirken silahsız teçhizat ve teknik malzemenin geçişine Türkiye'nin "ilke olarak olumlu yaklaştığını" söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, düzenlediği basın toplantısında, ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen'ın Türkiye ziyaretinin esas itibariyle bir tanışma ziyareti olduğunu ve Mullen'ın Pakistan temaslarının ardından Türkiye'ye geldiğini söyledi. Ünal, ziyarette özel bir gündem ya da talebin gündemde olmadığını vurgulayarak, önceden bir talep bulunmadığını da ifade etti. Irak'tan çekilen ABD'nin silahlarının Türkiye'den geçip geçmeyeceğinin sorulması üzerine, silahlı malzemenin geçmesiyle ilgili Türkiye'den bir talep bulunmadığını kaydeden Ünal, silahsız teçhizatın ve teknik malzemenin geçişi noktasında Türkiye'nin "ilke olarak olumlu yaklaştığını" belirtti. Ünal, bu konuda istişarelerin devam ettiğini ve ayrıntılandırılmış bir durum bulunmadığını kaydetti.