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Dışişleri'nden ABD' nin PKK'lı teröristlerle ilgili kararına açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın PKK'lı 3 terör elebaşının kimlik ve yerleri karşılığında 12 milyon dolar para ödülü koymasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklama yaptı

07 Kasım 2018 11:11

ABD Dışişleri Bakanlığı\'nın PKK\'lı 3 terör elebaşının kimlik ve yerleri karşılığında 12 milyon dolar para ödülü koymasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklama yaptı. Aksoy, \"ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK\'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz\" dedi.
Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
\"ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK\'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz.Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve Suriye\'de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz.\"

Haber: ANKARA,(DHA)

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