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Dışişleri'ndeki Suriye görüşmesine yayın yasağı

Mahkeme, Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan Suriye görüşmesiyle ilgili yayın yasağı getirdi

29 Mart 2014 16:36

Suriye ile ilgili ortaya çıka ses kaydı konusunda Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi’nden geniş kapsamlı bir yayın yasağı kararı geldi.

Mahkeme kararında milli güvenliğin, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması ve devlet sırlarının ifşasının önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyasının kapsamı hakkında, yazılı, görsel ve internet medyasında her türlü haber, röportaj, eleştiri , görüş ve benzeri yayın yapılmasının 5187 sayılı kanunun 3/2. Maddesi uyarınca yasaklandığı belirtildi.

 

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