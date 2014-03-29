Dışişleri'ndeki Suriye görüşmesine yayın yasağı

Suriye ile ilgili ortaya çıka ses kaydı konusunda Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi’nden geniş kapsamlı bir yayın yasağı kararı geldi.

Mahkeme kararında milli güvenliğin, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması ve devlet sırlarının ifşasının önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyasının kapsamı hakkında, yazılı, görsel ve internet medyasında her türlü haber, röportaj, eleştiri , görüş ve benzeri yayın yapılmasının 5187 sayılı kanunun 3/2. Maddesi uyarınca yasaklandığı belirtildi.