Dışişleri'nde yeni dönem

T24- Dışişleri Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılmasını öngören "Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, büyükelçiler artık Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra hükümeti de temsil edecek. Gençlere büyükelçilik yolu açılırken, psikolog ve sosyologlar da Dışişleri'nde girebilecek. İzin almadan evlenen diplomatlar istifa etmiş sayılacak.



Genel Kurul'da kabul edilen yasa şu düzenlemeleri içeriyor:



- Dışişleri Bakanlığı, aralarında Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü, Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü'nün de bulunduğu 25 genel müdürlükten oluşacak.

- Afrika ülkeleri başta olmak üzere 40'a yakın yeni büyükelçilikler açılacak.

- Diplomasi Akademisi oluşturulacak.

- Tarih, sosyoloji, psikoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunları da meslek memuru olabilecek.

- Bakanlıktaki 30 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde bazı üst unvanları alamamış olan meslek memurları, bu unvanları alma haklarını yitirecek. Ancak, unvan alamayanların yurt dışına çıkış engeli kaldırılacak.

- Büyükelçiler, görev yaptıkları ülkelerde devleti, Cumhurbaşkanını ve hükümeti temsil edecek.

- "Konsolosluk" ve "ihtisas memurluğu" adı altında ikinci bir kariyer memuriyeti oluşturulacak. Konsolosluk ve ihtisas memurları, yurt dışı sürekli görevlerde temsil görevine ve sorumluluğuna da sahip olacak.

- Yurt dışı sürekli görev kapsamına teknik hizmetler sınıfı da alınacak. Bu kapsamda, yurt dışına sürekli görevle gönderilecek teknisyenler, birkaç farklı ülkedeki temsilciliklerin bilişim altyapısından sorumlu olacak.



Genç yaşta büyükelçilik





Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, diplomatik misyon şefliğine bağlı sorumluluk ve vazifeler, meslek memurlarınca daha erken bir dönemde üstlenilebilecek. Bu çerçevede, ikinci ve üçüncü derece kadrolardaki meslek memurları da belirli temsilciliklerle sınırlı olmak üzere, büyükelçi olarak atanabilecek. Böylece genç yaşta büyükelçilik ünvanına sahip olunabilecek - Bakanlık personeline yurt dışında okuyan çocukları için eğitim yardımı yapılacak. Yurt dışında görev yapan en düşük dereceli memur da diğer görevlilerle aynı miktarda eş ve çocuk yardımı alacak.

- Yurt dışında görev yapan personel ile eşi ve çocuklarının 2 yılda bir defa olmak üzere Türkiye’ye geliş-gidiş masrafları karşılanacak.

- Bazı mahrumiyet ve savaş bölgelerinde görev yapan personele, değişen oranlarda teşvik ödeneği verilecek, uğradıkları zararlar tazmin edilecek.

- Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık yöneticileri, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilecek.



İzin almadan evlenen istifa etmiş sayılacak



- Bakanlık, kendi yapacağı sınavlarla alacağı memurlar başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında istihdam edeceği personel ve eşleri için güvenlik soruşturması yaptırabilecek. Güvenlikle bağlantılı gerekçelerle, bakanlık memurları evlenmeden önce bakanlığın iznini alacak, izin almadan evlenen memurlar istifa etmiş sayılacak.

- Yurt dışında görevli memurların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, gelir getirici bir işte çalışması, diplomatik misyon veya konsolosluk şefinin yazılı iznine bağlı olacak.