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DIŞİŞLERİNDE SURİYE EŞGÜDÜM MERKEZİ ANKARA (A.A)

11 Haziran 2011 01:00

-DIŞİŞLERİNDE SURİYE EŞGÜDÜM MERKEZİ ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - Dışişleri Bakanlığında, Türkiye'ye gelen Suriyelilere ilişkin gelişmeleri takip etmek için eşgüdüm merkezi faaliyete geçirildiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, komşu ülke Suriye'de yaşanan iç siyasi olaylar bağlamında Türkiye'ye gelen Suriyelilere ilişkin gelişmelerin Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek, bu bağlamda Bakanlık bünyesinde bir eşgüdüm merkezi faaliyete geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, eşgüdüm merkezinin telefonunun, "00 90 312 248 70 00", faksının, "00 90 312 292 27 51", e-posta adreslerinin "esgudum1@mfa.gov.tr, esgudum2@mfa.gov.tr, esgudum3@mfa.gov.tr" olduğu da bildirildi.

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