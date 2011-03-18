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DIŞİŞLERİ'NDE LİBYA TOPLANTISI ANKARA (A.A)

18 Mart 2011 19:04

-DIŞİŞLERİ'NDE LİBYA TOPLANTISI ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - Dışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında, ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda Libya'daki gelişmeler değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nda öğle saatlerinde yapılan toplantıya MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve diğer ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Toplantıda, BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı. Toplantıda gelişmelerin "an be an izleneceği" belirtildi. -BAN LİDERLERLE GÖRÜŞECEK- BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un yarın Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve diğer AB, Arap ve Afrika ülkelerinin liderleriyle görüşeceği bildirildi. BM sözcülüğünden yapılan açıklamada, bugün İspanya'da temaslarını sürdüren Genel Sekreterin, BM Güvenlik Konseyi'nin, sivilleri koruma amacıyla Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yetki veren karar doğrultusunda Paris'e giderek burada yapılacak toplantıda, çeşitli ülkelerin liderleriyle Libya halkını korumaya yönelik adımları tartışacağı kaydedildi. Genel Sekreterin Paris'ten sonra Mısır ve Tunus'a giderek bu iki ülkede halkın demokrasiye geçiş sürecinde nasıl bir durumda olduğunu yerinde göreceğini, bu kapsamda hükümet yetkililerinden sivil toplum örgütleri temsilcilerine, kadınlara ve gençlere kadar geniş halk kitleleriyle bir araya gelip onların fikirlerini dinleyeceği belirtildi.

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