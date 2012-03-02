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Dışişleri'nde ikinci adam Naci Koru oldu

Dışişleri Bakanlığı’nda uzun süredir merakla beklenen Bakan Yardımcısı dün belli oldu. Bu göreve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru getirildi.

02 Mart 2012 07:41

T24- Dışişleri Bakanlığı’nda uzun süredir merakla beklenen Bakan Yardımcısı dün belli oldu. Bu göreve  Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru getirildi.

 

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, göreve geldiğinden bu yana bakanlık dışından 9 ismi büyükelçilik görevine getiren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, kendi yardımcılığı için bakanlık içinden tecrübeli bir ismi tercih etti.

Başbakan Tayyip Erdoğan da Koru’nun Dışişleri Bakan Yardımcılığı’nı onayladı. 1958 yılında İzmir’de doğan Koru, İzmir İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1981 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi.

Türkiye’nin ABD, Suudi Arabistan, Almanya, Avusturya ve İtalya’daki temsilcilikleri ile BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Daimi Temsilciliği’nde değişik hizmetlerde bulunan Koru, merkezde Müsteşar Yardımcılığı’na getirilmeden önce Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Koru, Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye büyükelçilikleri ve başkonsolosluklarını ortak bilgisayar ağıyla donatan isim olarak biliniyor. E-Konsolosluk hizmetinin mimarı olan Koru, AB normlarına uygun yeni çipli pasaportların basımı ve dağıtımını da gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın internet adresini yeniden düzenleyen Koru, Dışişleri’nde müsteşar yardımcısı olarak kamu diplomasisi, protokol müdürlüğü, insan kaynakları, mali işler, bilgi sistemleri dahil birçok alandan sorumluydu. Evli ve 2 çocuk babası olan Koru, gazeteci Fehmi Koru’nun da kardeşi.


 

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