Dışişleri'nde atama: Diyanet'ten Vatikan'a

Dışişleri Bakanlığı yaz kararnamesiyle 30 ismi çeşitli misyonlara atadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün özel kalem müdürü Osman Koray Ertaş, Bükreş Büyükelçiliği'ne getirildi. Daha önce bakanlık dışından Kenan Gürsoy'un atandığı Vatikan Büyükelçilğine ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Paçacı getirildi. Uzmanlığını tefsir alanında yapan Paçacı, İngilizce ve Arapça biliyor.

Dışişleri Bakanlığı'nda 2014 yılı yaz dönemi büyükelçi atamaları belli oldu.

Anadolu Ajansı’ndan Meltem Uzun’un haberine göre, yaz kararnamesinde 30 isim ve atandıkları misyonlar şöyle:

Ahmet Aydın Doğan-Trablus, Ahmet Tuta-Zagreb, Ali Fındık-San Jose, Aydın Adnan Sezgin-Roma, Başak Türkoğlu-Kuala Lumpur, Can İncesu-Brazavil, Çağatay Erciyes-Beyrut, Deniz Eke-Nairobi, Erdoğan Şerif İşcan-Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği, Ethem Barkan Öz-Rabat, Hayri Hayret Yalav-Riga, Hüseyin Özdemir-Niamey, İbrahim Mete Yağlı-Gaboron, Kadir Hidayet Eriş-Harare, Prof. Dr. Mehmet Paçacı-Vatikan, Mehmet Raif Karaca-Kigali, Mustafa Levent Bilgen-Abu Dabi, Mustafa Oğuz Demiralp-Meksika, Nilgün Erdem Arı-Dakar, Olgan Bekar-Mogadişu, Osman Koray Ertaş-Bükreş, Ömer Önhon-Madrid, Ömür Şölendil-Üsküp, Penbe Nesrin Beyazıt-Akra, Rıza Hakan Tekin-Tahran, Selçuk Ünal-Ottava, Turgut Rauf Kural-Kottonu, Uğur Doğan-Muskat, Ümit Yardım-Moskova, Volkan Türk Vural-Antananarivo.

Yaz kararnamesiyle, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün özel kalem müdürlüğü görevini yürüten Osman Koray Ertaş, Bükreş Büyükelçiliği'ne getirildi. 2005 yılından bu yana Gül'e en yakın isimlerinden biri olduğu belirtilen ve görevi nedeniyle Milli Güvenlik Kurulu'na da katılan Ertaş'ın, en genç yaşta cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü olan isimler arasında. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bakanlığı öncesinde 11 Eylül saldırılarının yaşandığı dönemde Bulgaristan'da iken Ertaş'ın da orada görevli olduğu ve Davutoğlu'nun kendisine her zaman itimat ettiği ifade edildi. Davutoğlu'nun Ertaş'a tebligatını cuma günü Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesi sırasında tebliğ ettiği kaydedildi.

Bakan Davutoğlu'nun yakın çalışma ekibinden de iki isim büyükelçi oluyor. Davutoğlu'nun 2 yıldır özel kalem müdürlüğünü yürüten Ahmet Tuta Zagreb'e, 3 yıldan bu yana önce sözcülük, ardından da özel müşavirlik görevini yerine getiren ve kritik süreçlerde Davutoğlu ile birlikte çalışan Selçuk Ünal da Ottava'ya büyükelçi olarak atandı.

Diyanet İşleri'nden Vatikan'a atama

Daha önce bakanlık dışından Kenan Gürsoy'un atandığı Vatikan Büyükelçilğine ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Paçacı getirildi. Uzmanlığını tefsir alanında yapan Paçacı, İngilizce ve Arapça biliyor.

Kırmızı ışıkta 'tebligat'

Edinilen bilgiye göre, Nijer'e atanan Hüseyin Özdemir'e görevi direksiyon başındayken tebliğ edildi. Ahmet Davutoğlu'nun aramasının ardından kırmızı ışıkta aracını kenara çeken Özdemir, bu sırada yeni görevini öğrendi.

Son Şam büyükelçisi Madrid'e gidecek

Suriye'de en kritik dönemde görev yapan Türkiye'nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, Madrid'e atandı. Çok önemli bir operasyonla Şam Büyükelçiliği'ni tahliye ederek Türkiye'ye dönmesinin ardından bakanlıkta müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Orhon, bakanlıkta Suriye konusundaki en önemli isimlerden biri olarak kabul ediliyordu.

Irak Masasından İran'a, İran'dan Moskova'ya

Dışişleri Bakanlığında Irak Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Hakan Tekin ise Irak ile ilgili tüm işleri yürüten isimlerden biri olarak, Tahran'a atandı. Bakan Davutoğlu'nun itimat ettiği önemli isimlerden biri olan Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım da Moskova'ya atandı.

Somali toplantısındayken Somali'ye atandı

Bakanlıkta Doğu Afrika dairesinde görev yapan Olgan Bekar Somali’ye atandı. Davutoğlu'nun, Bekar'a görevini "Somali diasporası" toplantısı sırasındayken tebliğ ettiğini belirten kaynaklar, Bekar ile görüşmesinde kendisine "Somalice biliyor musun" diye sorduğu ve "Biraz öğrendim" yanıtını veren Bekar'a "O zaman daha da iyi öğreneceksin, çünkü Mogadişu'ya büyükelçi oluyorsun" dediği öğrenildi.

Ankara'daki görevleri sırasında Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konuları üzerine çalışan ve Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ve Öcalan davası gibi kritik konuların yaşandığı süreçlerin en deneyimli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Erdoğan Şeref İşcan da Fransa'ya Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi olarak atandı.

Oğlu sınavdayken Trablus'a büyükelçi oldu

Trablus'a büyükelçi olarak atanan Ahmet Aydın Doğan'ın da Ahmet Davutoğlu'dan tebligatı aldığı sırada oğlunun üniversite sınavında olduğu kaydedildi. Kaynaklara göre, kendi oğlu da üniversite sınavına giren Davutoğlu, Doğan'ı arayarak, nerede olduğunu sordu. Evde olduğunu söyleyen Doğan'a Davutoğlu, "Senin oğlun sınava girmiyor mu, neden evdesin? Ben oğlumu kendim götürdüm" dedi. Bakan Davutoğlu bu konuşmanın ardından Doğan'a yeni atamasını bildirdi.

Atamalar nasıl yapılıyor?

Bakan Davutoğlu'nun atananları tek tek arayarak, onlara görevlerini tebliğ etmesinin ardından, atananlar hakkında ilgili ülkelerden agreman (bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı ya da onayı) alınacak. Bu aşamalardan sonra atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.