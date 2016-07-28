Dışişleri'nde 88 kişi görevden alındı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 88 kişinin bakanlıkla ilişiğinin kesildiğini ve çalışmaların devam ettiğini ilişiği kesilecek başka kişilerin de olduğunu belirtti.

Ankara Gölbaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Nerede kalıyor? Kimle temasta olmuş? bunların hepsini Emniyetimizden, istihbaratımızından aldığımız bilgilerde var. Bu işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığı'nın da bu hainlerden temizlenmesi gerekiyor. 88 kişinin ilişiği kesilidi. Devletin sırlarına, iletişimine, önemli sistemlerine bunların sızmaması gerekiyor. Her türlü adımı titizlikle atıyoruz. Bir komisyon oluşturduk. Önümüzdeki günlerde de yine bakanlığımızdan ilişiği kesilecek kişiler var. Birkaç tane daha büyükelçi ile ilgili de çalışmalarımız var.

"Avrupa kabul etmek istemedi"

FETÖ terör örgütünün bulunduğu ülkelerde ne gibi unsurları olduğunu tüm muhattaplarımıza iletiyoruz. Avrupalı dostlarımız bu varlığı kabul etmek istemedi. Avrupa basını darbeyi; Türkiye, hükümet yaptı diye manipülasyon yapıyorlar. Bizi suçluluk politikası içinde arayanlar da oldu. Tüm dost, kardeş ülkelerle irtibat halindeyiz. Kardeş ülkelerde bu terör örgütü yapılanmasının hala var olmasını kabul edemeyiz.

Rusya ile ziyaret

Lavrov'la hangi adımları atacağızı konuşmuştuk. Bazı bakanlarımız bir araya gelecek. Biz siyasi konularda hazırlığımızı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyaretinin hazırlığını yapacağız. 9 Ağustos'ta bu ziyaret gerçekleşecek. Siyasi, ekonomik adımlar, DAEŞ'le El Nusra ile mücadele konuları konuşulacak."