-DIŞİŞLERİ: KARAR KIBRIS'TAKİ SÜRECE ZARAR VEREBİLİR ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde önceki gün kabul edilen karar tasarısının, Kıbrıs'ta devam etmekte olan BM çözüm sürecine ve Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasındaki yakınlaşma çabalarına zarar verebileceğine dikkati çekti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nin önceki gün 1631 sayılı "Türk İşgali altındaki Kuzey Kıbrıs'ta dini yerlerin ve eserlerin korunması ve dini özgürlüklere saygı" başlıklı bir karar tasarısı kabul ettiği belirtilerek, söz konusu karar tasarısının, sadece Kıbrıs Rum tarafının iddialarını dikkate alarak önyargılı biçimde hazırlandığının görülmekte olduğu kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, karar metninin, Temsilciler Meclisi'nin güvenirliğine zarar verebilecek birçok maddi hatayı da içermekte olduğunu işaret edildi. Açıklamada, "Yanlış bilgilere dayanan önyargılı kararların kabulünün, Ada'da devam etmekte olan BM çözüm sürecine ve Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında yakınlaşma çabalarına zarar verebileceği de akılda tutulmalıdır" denildi.