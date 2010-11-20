-DIŞİŞLERİ: İSTEDİĞİMİZ UNSURLARIN TAMAMI VAR LİZBON (A.A) - 19.11.2010 - Portekiz'in başkenti Lizbon'da başlayan 28 NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanların katıldığı zirvede, NATO'nun 10-15 yıllık geleceğine şekil verecek "stratejik konsept"in onaylanması, Dışişleri Bakanlığında memnuniyetle karşılandı. NATO'nun onayladığı "stratejik konsept" metinini değerlendiren diplomatik kaynaklar, "İstediğimiz unsurların tamamı içeride var" açıklamasında bulundu. Alınan bilgilerde, NATO'nun Avrupa'da füze savunma sistemi kurmasıyla ilgili "hiçbir ülkenin hedef gösterilmemesi", "tüm müttefikleri kapsaması", "mali denge getirilmesi" ve "güvenliğin bölünmezliği", önemli başlıklar olarak gösterildi.