Dışişleri'den 'İsrail' açıklaması: 2010'dan sonra hiç anlaşma yapılmadı

Dışişleri Bakanlığı, 2010'un mayıs ayında gerçekleştirilen Mavi Marmara saldırısı sonrasında İsrail ile hiçbir resmi anlaşma yapılmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İsrail'le enerji ve savunma alanlarında işbirliği yaptığına dair iddialara yönelik bir açıklama yaptı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Mavi Marmara saldırısı sonrasında İsrail ile herhangi bir resmi anlaşma yapılmadığı kaydedildi.

Bakanlık sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısının bir an önce durdurulması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması doğrultusunda ülkemizin yoğun bir çaba içinde bulunduğu bir dönemde basında ve çeşitli çevrelerde ülkemizin İsrail’le ilişkileri hakkında muhtelif mesnetsiz iddialara yer verildiği görülmektedir. Ülkemizin İsrail’le savunma sanayi ve enerji alanlarında işbirliği yaptığına dair bazı spekülatif iddialar bu kapsamda gündeme getirilmektedir.

İsrail’in, sivil toplum örgütleri tarafından Gazze'ye düzenlenen insani yardım konvoyuna 31 Mayıs 2010 tarihinde uluslararası sularda gerçekleştirdiği ve 10 Türk sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında ülkemiz, İsrail’le diplomatik ilişkilerini asgari seviyeye indirmiş ve iki ülke arasındaki tüm askeri ilişkileri askıya almıştır. Sözkonusu dönem boyunca savunma sanayi de dahil olmak üzere Türkiye ile İsrail arasında bu alanlarda herhangi bir resmi anlaşma yapılmamıştır.

Enerji alanında da ülkemizle İsrail arasında devlet düzeyinde herhangi bir işbirliği mevcut değildir. Sayın Enerji Bakanımız da konuyla ilgili olarak dün verdiği demeçte iddialara gerekli cevabı vermiştir.

Geçmişte bu hususlarda ilgili Bakanlarımız ve Bakanlığımız tarafından kamuoyunu aydınlatıcı açıklamalar yapılmış olmasına rağmen, ülkemizin Gazze’ye yönelik saldırıların durdurularak kalıcı bir ateşkes yapılmasına yönelik çabalarını yoğunlaştırdığı bir zamanda bu tür asılsız ve spekülatif iddiaların tekrar gündeme getirilmesini iyi niyetli girişimler olarak değerlendirmek mümkün görünmemektedir."