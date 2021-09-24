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Dışişleri: Yunan makamları, öğrencilerin ve öğretmenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayan karardan geri dönmeli

24 Eylül 2021 01:00

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarını, Batı Trakya’daki Türk Azınlık ilkokul ve ortaokul-lisede okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye davet etti.

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğünce alınan Batı Trakya’da öğrencilerin ve öğretmenlerin Cuma namazına gitmesini engelleyen ve cuma namazı dolayısıyla verilen erken dersleri bitirme kararına tepki gösterdi.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Yunan makamlarını, Batı Trakya’daki Türk Azınlık ilkokullarında okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz” denildi.

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