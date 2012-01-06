-Dışişleri: Uluslararası hukukun açık ihlali ANKARA (A.A) - 06.01.2012 - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerini kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İsrail makamlarının, işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü yerleşim faaliyetlerini son dönemde daha da artırmasını, son olarak, Doğu Kudüs'te bulunan Pisgat Zeev ve Har Homa Yahudi yerleşimlerinde 300 ilave birim inşa edilmesi için ihale açmasını ve yine Doğu Kudüs'ün Vadi Coz semtinde yerleşimcilere yönelik altyapı çalışmaları çerçevesinde Filistinlilere ait 13 dönüm araziyi istimlak etme kararı almasını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in Filistin topraklarında uluslararası camia tarafından yapılan kınamalara rağmen ısrarla sürdürdüğü yerleşim faaliyetleri uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail'in bu tutumu taraflar arasında kalıcı çözüme yönelik müzakere sürecine mani olmakta ve iki devletli çözüm vizyonunu ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır. İsrail'i bir kez daha uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarına uygun hareket etmeye ve barış zeminini tahrip eden faaliyetlerine son vermeye çağırıyoruz."