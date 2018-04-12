T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri, "Türkiye, Suriye'ye saldırıyı destekleyecek mi" sorusunu yanıtladı: Bakalım...

"Süreci yakından izlemeye devam ediyoruz"

12 Nisan 2018 15:06

Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD-Rusya gerilimiyle ilişkin olarak açıklama yapıldı. “ABD Suriye’ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek” diye yanıt verdi.

Duvar'da yer alan habere göre, Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırı iddiaları için de konuşan Aksoy “Saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor. Kimyasal saldırının araştırılması konusunda BMGK’ya sunulan önergede eş sunucu olduk” ifadesini kullandı.

Aksoy, “ABD Suriye’ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?” sorusuna, “Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz” karşılığını verdi. Aksoy, olası bir operasyonda İncirlik üssünün kullanılıp kullanılmayacağı konusunun Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ziyareti sırasında gündeme geleceğini belirtti.

ETİKETLER

dışişlerihaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24