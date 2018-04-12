Dışişleri, "Türkiye, Suriye'ye saldırıyı destekleyecek mi" sorusunu yanıtladı: Bakalım...

Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD-Rusya gerilimiyle ilişkin olarak açıklama yapıldı. “ABD Suriye’ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek” diye yanıt verdi.

Duvar'da yer alan habere göre, Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırı iddiaları için de konuşan Aksoy “Saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor. Kimyasal saldırının araştırılması konusunda BMGK’ya sunulan önergede eş sunucu olduk” ifadesini kullandı.

Aksoy, “ABD Suriye’ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?” sorusuna, “Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz” karşılığını verdi. Aksoy, olası bir operasyonda İncirlik üssünün kullanılıp kullanılmayacağı konusunun Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ziyareti sırasında gündeme geleceğini belirtti.