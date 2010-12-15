-DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE ÖVGÜYLE SÖZ EDİLİYOR ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Dışişleri Bakanlığı, bugün yayımlanan AB Genel İşler Konseyi (GİK) Sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaparak, sonuçlarda Türkiye'nin "müzakere sürecine bağlılığı ve Anayasa değişikliği paketi başta olmak üzere siyasi reformlar alanında kaydettiği ilerlemelerden övgüyle söz edildiğine" dikkat çekti. 2005 yılında başlayan katılım müzakerelerinin, AB üyesi ülkelerin oybirliğiyle aldığı kararlar temelinde ve tam üyelik hedefi doğrultusunda sürmekte olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Hükümetimizin müzakere sürecinin ilerletilmesi ve reformların sürdürülmesi konusundaki kararlılığı, halkımızın bu yönde verdiği destekle güçlenerek devam etmektedir" denildi. Açıklamada, "Türkiye, nihai hedefi olan AB üyeliği doğrultusundaki çalışmalarına daha da yoğunlaşarak devam edecektir" ifadesine yer verildi. GİK Sonuçlarında, AB’nin genişleme sürecinin mutabık kalınmış olan ilkeler ve kararlar temelinde ilerletilmesine yönelik kuvvetli desteğin yinelendiği, bu durumun, bütünleşmesini henüz tamamlamamış olan Avrupa'nın geleceğinde yeralacak ülkelere işaret etmekte olduğu belirtilerek, "Tabiatıyla ülkemiz de buna dahildir" denildi. GİK sonuçlarında, "PKK’nın AB’nin terör örgütleri listesinde yeraldığınin bir kez daha kayda geçirildiği" de belirtildi. Açıklamanın devamında, "Ayrıca, ülkemizin aktif dış politikasına da değinilerek, Türkiye ve AB’nin birlikte oynayabilecekleri role vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda, müstakbel bir üye ülke olarak, AB’nin dış ve güvenlik politikaları alanında Türkiye ile stratejik diyalog ve istişarelerin daha da geliştirilerek yoğunlaştırılmasının, AB’nin politikalarının ilgili coğrafyalarda uygulanmasına katkı sağlayacağı ülkemizin de esasen dile getirmekte olduğu bir husustur" denildi. -"KIBRIS KONUSUNDA ULUSLARARASI HUKUKLA BAĞDAŞMAYAN İFADELER"- "Kıbrıs’ta iki lider arasında devam eden doğrudan müzakerelerin, sürecin başarıya ulaşması için BM Genel Sekreterinin son dönemde artan gayretleri ve Türkiye'nin bu yöndeki yapıcı ve teşvik edici tutumunun ortada olduğunun" kaydedildiği açıklamada şöyle denildi: "Buna rağmen, bir üye ülkenin bu yıl da sergilediği mantık dışı tutum nedeniyle uluslararası hukukla bağdaşmayan ifadelerin metinde yer aldığı görülmektedir. Kıbrıs sorununun çözüm yerinin AB Konseyi Sonuç Bildirileri değil BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde sürdürülen kapsamlı müzakereler olduğu gerçeği dikkate alınarak, AB üyesi dostlarımızdan süreci güçlü bir şekilde desteklemelerini beklemek en doğal hakkımızdır." -GKA VE VİZE- Türkiye'nin Geri Kabul Anlaşması (GKA) ile ilgili tutumunun açık olduğunun da kaydedildiği açıklamada, "iyi niyetle sürdürdüğümüz müzakereler çerçevesinde GKA’nın nihayetlendirilerek parafe edilmesi, Türkiye ile AB Komisyonu arasında vize muafiyetine giden vize diyalogu sürecinin başlatılmasıyla paralellik arzetmelidir. Bu beklentimiz AB’li ortaklarımız tarafından bilinmektedir. Türkiye GKA ile ilgili çalışmaları bu yaklaşımla uyumlu bir şekilde ilerletmeye kararlıdır" denildi.