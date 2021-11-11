Dışişleri: Türkiye'nin sorunun parçası gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Polonya-Belarus sınırında yaşanan sığınmacı krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca, bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz" ifadesini kullandı.

Alman medyasında çıkan haberlerde, Belarus-Polonya sınırında yaşanan sığınmacı kriziyle ilgili Türk Hava Yolları'nın göçmenleri Belarus'a getiren hava yolu firmalarından biri olduğu iddia edilmişti.

Dün THY'den gelen yalanlamanın ardından bugün de Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Türkiye'nin 'tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasının reddedildiği' belirtilirken, sorunun aşılmasında her türlü desteğin verilmesine hazır olunduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Üçüncü ülke vatandaşlarının Belarus toprakları üzerinden müttefikimiz Polonya, Litvanya ve Letonya'ya yasadışı geçişi konusunda gerekli önlemlerin alınmadığı ve sınır bölgelerinde zor durumda bırakıldıkları üzüntüyle görülmektedir.

Yaşanan çok boyutlu sorun bu yıl 70. yılını kutladığımız Mültecilerin Hukuki Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi'nden kaynağını alan uluslararası koruma sisteminin aşınmasına sebep olabilecektir.

Son on yıldır dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Polonya, Litvanya ve Letonya'nın karşı karşıya bırakıldıkları bu sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır.

Öte yandan, Türkiye'nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca, bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz.

Türkiye yasadışı göç ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede gerekli adımların atılmasının önemini her fırsatta vurgulamakta, uluslararası toplumu bu konuda sorumlu ve duyarlı olmaya davet etmektedir. İlgili tarafların sorunu itidalle çözmesini ümit ediyor ve Türkiye olarak sorunun aşılmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz."