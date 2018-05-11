Dışişleri Trump'ı doğruladı: Üst düzey IŞİD'li Sakarya'da yakalandı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün duyurduğu, terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir Bağdadi'nin sağ kolu olduğu belirtilen İsmail Alwaan al-Ithawi'nin Sakarya'da yakalandığını doğruladı. Aksoy, al-Ithawi'nin Irak'a sınır dışı edildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü IŞİD'in 5 yöneticisinin yakalanması konusunda New York Times gazetesinde yayımlanan habere ilişkin soruya yanıt verdi.

Aksoy, Türkiye'nin IŞİD karşı mücadelede tüm ulusal imkanlarını seferber ettiğini belirterek, "Uluslararası alanda tesis edilen iş birliğinin önemli sonuçlar verdiğini memnuniyetle kaydediyoruz. New York Times'da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya'da yakalanması ve Irak'a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin de katkısı var

Aksoy, ortaya çıkan başarıda Türkiye'nin de katkısının bulunmasının önemine değindi ve Türkiye'nin ABD, Irak ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde IŞİD'e karşı mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

Trump dün duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, 5 IŞİD'li yöneticinin yakalandığını duyurmuştu.

New York Times gazetesinin bölgedeki yetkililere dayandırdığı haberinde, IŞİD yöneticileri al-Ithawi, Saddam el-Cemal, Muhammed el-Kadir, Ömer el Karbuli ve Essam el Zevbai'nin yakalandığı belirtilmişti. Operasyona Amerikan istihbaratının da destek verdiği kaydedilmişti.

Bağdadi'nin sağ kolu Ithawi Sakarya'da yakalandı

Haberde, IŞİD terör örgütünün lideri Ebubekir Bağdadi'nin sağ kolu olarak nitelendirilen Ithawi'nin eğitimden sorumlu olduğu, güvenlik ve idari kadroları atayan grubun içinde bulunduğu bildirilmişti. Haberde, Ithawi'nin Suriyeli eşiyle Türkiye'de yaşadığı ve kardeşinin kimliğini kullandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Ithawi'nin Irak istihbaratının verdiği bilgiyle Türkiye’de güvenlik güçleri tarafından 15 Şubat’ta yakalandığı bilgisi verilen haberde, terör örgütü elebaşının Irak’a iade edildiği ifade edilmişti.