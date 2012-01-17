-Dışişleri, Teksas Valisi'ni kınadı ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - Dışişleri Bakanlığı, 2012 ABD Başkanlık seçimleri için yarışan Cumhuriyetçi aday adaylarından Teksas Valisi Rick Perry'nin Türkiye ile ilgili açıklamalarını kınayarak, "ABD Başkanlığı gibi sorumluluk gerektiren mevkilere aday olan isimlerin dünya hakkında daha bilgili ve yaptıkları açıklamalarda daha dikkatli olmaları beklenir" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal soru üzerine yaptığı açıklamada, 2012 ABD Başkanlık seçimleri için yarışan Cumhuriyetçi aday adaylarından Teksas Valisi Rick Perry'nin dün gece Güney Carolina eyaletinde düzenlenen münazarada Türkiye hakkında sarf ettiği "asılsız ve yakışıksız iddiaların şiddetle kınandığını" bildirdi. Ünal, şunları kaydetti: "ABD Başkanlığı gibi sorumluluk gerektiren mevkilere aday olan isimlerin dünya hakkında daha bilgili ve yaptıkları açıklamalarda daha dikkatli olmaları beklenir. Türkiye, Sayın Vali henüz 2 yaşındayken NATO üyesi olmuştur. Transatlantik İttifak'ın mücadele dolu tarihinin önemli katkı yapan üyelerinden biridir ve öyle kalacaktır. Terörizme karşı mücadelede ön safta bulunan ülkeler arasındadır. Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'nun eşbaşkanlığını ABD ile birlikte yürütmektedir. Liderlerimiz de yalnızca ABD'de değil, başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada saygı gören ve görüşlerine ziyadesiyle itibar edilen siyasi şahsiyetlerdir." Sözcü Ünal, her hal ve karda, Perry'nin talihsiz görüşlerinin Cumhuriyetçi Parti tabanı tarafından benimsenmediği, adı geçenin kamuoyu yoklamalarında ve yapılan ön seçimlerde aldığı zayıf destek ile ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Bu durum ABD seçmeninin sağduyusunu göstermektedir. Zira ABD'nin müttefiklerini dahi tanımayan isimlerle kaybedecek zamanı yoktur" ifadesini kullandı.