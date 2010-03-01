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Dışişleri tasarının iptalini bekliyor

Dışişleri Bakanlığı, Ermeni iddialarına destek veren karar tasarısının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin 4 Mart tarihli gündemine alınmasının

01 Mart 2010 02:00

T24 - Dışişleri Bakanlığı, Ermeni iddialarına destek veren karar tasarısının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin 4 Mart tarihli gündemine alınmasının esefle karşılandığını açıkladı. Dışişleri, tasarının reddini bekliyor.

Bakanlık sözcüsü, Türkiye'nin tavrını muhtelif düzeylerde ve makamlarda bulunan ABD’li yetkililere bildirdiklerini açıkladı.

Sözcü, "Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere zarar verecek ve Türkiye - Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi yönündeki çabaları sekteye uğratacak söz konusu tasarıyı reddetmesini bekliyoruz" dedi.

Sözcü, Dış İlişkiler Komitesi üyelerinin, tasarının kabulünün Türkiye-ABD ilişkileri ile Güney Kafkasya’daki barış ve istikrar çabalarına vereceği zararın bilincinde olduklarına ve bu bağlamda sorumluluk duygusuyla hareket edeceklerine inanmak istediklerini söyledi.



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