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Dünya

Dışişleri Suriye'ye seyahat edecekleri uyardı ANKARA (A.A)

14 Aralık 2011 22:34

-Dışişleri Suriye'ye seyahat edecekleri uyardı ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye seyahat edeceklere uyarıda bulunarak, Cilvegözü/Bab el Hava sınır kapısı–Humus güzergahının kullanılmamasını kuvvetle tavsiye etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son dönemde Suriye'de yaşanan gelişmelerin karayoluyla seyahatler açısından yol açtığı sıkıntılar çerçevesinde, seyahat duyuruları yapıldığı ve Türk vatandaşlarının mecbur olmadıkça Suriye üzerinden karayolunu kullanmamaları, zorunlu hallerde ise gündüz seyahat etmeleri yönünde uyarılarda bulunulduğu anımsatıldı. Suriye'de yaşanan çatışmaların son günlerde Türkiye sınırına yakın bölgelerde de yol güvenliği açısından tehlike arz ettiği ve Türk vatandaşlarının zarar görmeye başladığının gözlemlendiği belirtilen açıklamada, ''Bu çerçevede, Cilvegözü/Bab el Hava sınır kapısı–Humus güzergahının kullanılmaması kuvvetle tavsiye edilmektedir'' ifadesi kullanıldı. Suudi Arabistan'da çalışan ve İskenderun doğumlu olan Dural'ın Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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