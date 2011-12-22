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Dünya

Dışişleri Suriye'nin politikalarını kınadı ANKARA (A.A)

22 Aralık 2011 11:19

-Dışişleri Suriye'nin politikalarını kınadı ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Suriye yönetiminin Arap Birliği girişimi çerçevesinde imzalanan protokole rağmen şiddet uygulamalarını artırarak sürdürmesinin gerçek niyeti hakkında ciddi kuşkulara yol açtığını belirterek, "Suriye yönetiminin kendi halkını hedef alan ve ülkeyi kan gölüne çeviren baskı politikalarını" kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de sivil halka uygulanan şiddetteki artışın ve bunun neticesinde her gün aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmekte olmasının infialle karşılandığı bildirildi. Suriye yönetiminin kendi halkını hedef alan ve ülkeyi kan gölüne çeviren baskı politikalarının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, Suriye'nin Arap Birliği girişimiyle imzalanan protokole tezat oluşturacak şekilde davrandığı ifade edildi. Açıklamada, "Arap Birliği girişimi çerçevesinde Suriye'ye gözlemci misyonu gönderilmesini öngören ve Suriye Yönetimi tarafından 19 Aralık günü imzalanan protokol, sivillerin korunmasını güvence altına almayı amaçlamakta; bu çerçevede, her şeyden önce ülkedeki şiddet eylemlerine derhal son verilmesini, güvenlik güçleri ile 'şebbiha' milislerinin barışçı gösterilere müdahale etmemelerinin temin edilmesini ve şehirler ile diğer yerleşim birimlerinden çekilmelerini hedeflemektedir. Suriye yönetiminin protokolün lafzı ve ruhuyla tam tezat teşkil edecek şekilde şiddet uygulamalarını artırarak sürdürmesi, gerçek niyeti hakkında ciddi kuşkulara yol açmaktadır" denildi. Dışişleri Bakanlığı, Suriye yönetiminin, Arap Birliği ile vardığı mutabakatın gereklerini tam olarak yerine getirerek, kendi halkına uyguladığı zulme derhal son vermesi ve halkın talepleri doğrultusunda gerekli adımları atması gerektiğini kaydetti.

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