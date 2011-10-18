-Dışişleri Suriyeli muhalefet için endişeli ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de muhalefetin baskı ve şiddetle yıldırılmasına yönelik eylemlerin sürmesinden büyük endişe duyulduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son olarak Suriye'nin önde gelen insan hakları savunucularından Ziad El Ubeydi'nin Suriye güvenlik güçlerinin düzenlediği saldırıda önceki gün Deyr Ez Zor kentinde hayatını kaybetmesinden, Ubeydi'nin ertesi gün düzenlenen cenaze töreninde halkın üzerine ateş açılması ve birçok kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu ve bu eylemin kınandığı belirtildi. Açıklamada, "Ubeydi'ye Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına sabır, yaralanan Suriyeli kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz" ifadesi kullanıldı. Temel hak ve özgürlüklere dayalı demokratik bir düzen kurulmasını savunan, görüşlerini barışçıl yollarla dile getirmeye çalışan Suriye muhalefetini baskıyla sindirmeye yönelik girişimlerin başarı şansı bulunmadığının belirtildiği açıklamada, "Kendi halkıyla mücadeleye giren bir yönetimin bundan galip çıkmasının mümkün olmadığını, bu vesileyle bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz" ifadelerine yer verildi.