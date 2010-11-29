-DIŞİŞLERİ SÖZLEŞMELİ 25 MÜTERCİM ALACAK ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Dışişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli toplam 25 mütercim alacak. Dışişleri Bakanlığının gazetelerde yer alan duyurusuna göre, merkez teşkilatında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre büro hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 13 İngilizce, 4 Almanca, 4 Fransızca, 2 Arapça ve 2 Farsça olmak üzere mütercim unvanlı toplam 25 sözleşmeli personel alınacak. -ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR- Adaylarda, üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça Dili eğitimi/edebiyatı/mütercim-tercümanlık veya çevrebilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak. 30 Haziran-1 Temmuz 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden (2009-KPSS ve 2010-KPSS) İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri için en az 80, Arapça ve Farsça içinse en az 70 KPSSP3 (B) puana sahip olmak da adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta. Ayrıca adaylarda, son başvuru tarihinden 5 yıl öncesine kadar, başvuru yapılan yabancı dilde en az (B) düzeyinde KPDS puanına sahip olmak veye İngilizce'den başvuran adaylar için Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından en az 213 puan veya International English Language Testing System (IELTS) sınavından en az 7,5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemeleri de istenecek. -BAŞVURU- Adaylar iş talep formunu Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İç Hizmetler Şubesinden ya da internet aracılığı ile www.mfa.gov.tr adresinden temin edebilecekler. Başvurular, şahsen 22 Aralık 2010 tarihinde mesai saati sonuna kadar Dışişleri Bakanlığına yapılacak. Posta ile yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.