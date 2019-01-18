Dışişleri Sözcüsü: ABD'nin çekilmesi YPG'ye hizmet etmemeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Çekilme YPG'ye hizmet etmemeli. Sahada oldu bittiler yaşanmamalı" ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy "Provokasyonların İdlib mutabakatını aşındırmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Sözcü Aksoy ayrıca, ABD'de bürokrasinin Başkan Trump'a karşı bir direnç oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Türkiye, uluslararası görüşmelere devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat’ta IŞİD ile mücadele koalisyonunun toplantısı için ABD’yi ziyaret edecek.

ABD Senatörü Lindsey Graham, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmenin dışında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile de görüşecek.